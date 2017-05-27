В селе Кашкарагаиха Тальменского района Алтайского края разыскивают 51-летнего Вильд Петра Адольфовича, который потерялся 19 мая, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".
В Тальменском районе потерялся мужчина в чёрном
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Сегодня, 19:27.
В селе Кашкарагаиха Тальменского района Алтайского края разыскивают 51-летнего Вильд Петра Адольфовича, который потерялся 19 мая, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".
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