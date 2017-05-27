В Тальменском районе потерялся мужчина в чёрном

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Происшествия

В селе Кашкарагаиха Тальменского района Алтайского края разыскивают 51-летнего Вильд Петра Адольфовича, который потерялся 19 мая, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Пётр Вильд.
Пётр Вильд.

Приметы:

  • рост 170 см,
  • телосложение худощавое,
  • волосы темные с проседью,
  • глаза карие.

Был одет:

  • черная кожаная фуражка,
  • черная кожаная куртка,
  • черные штаны,
  • черные ботинки.

О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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