В Татарстане из-за столкновения бензовоза и пассажирского автобуса погибли 13 человек

12 человек госпитализированы.

В Минздраве подтвердили данную информацию.

Бензовоз и пассажирский автобус, который следовал по маршруту Самара-Ижевск, столкнулись недалеко от города Заинск, сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после ДТП произошло опрокидывание пассажирского "Неоплана" с последующим возгоранием. В момент аварии в автобусе находились 28 человек, включая водителя.

По последним данным, количество погибших в крупной аварии с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Самара—Ижевск, в Татарстане достигло 14 человек.

Спасатели приступили к извлечению тел погибших из транспортного средства.

После происшествия открыта горячая линия (843) 227-46-96.