В Татарстане из-за столкновения бензовоза и пассажирского автобуса погибли 13 человек

В Татарстане в столкновении бензовоза и пассажирского автобуса погибли 13 человек.
12 человек госпитализированы.
В Минздраве подтвердили данную информацию.
Бензовоз и пассажирский автобус, который следовал по маршруту Самара-Ижевск, столкнулись недалеко от города Заинск, сообщают РИА Новости.
Ранее сообщалось, что после ДТП произошло опрокидывание пассажирского "Неоплана" с последующим возгоранием. В момент аварии в автобусе находились 28 человек, включая водителя.
По последним данным, количество погибших в крупной аварии с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Самара—Ижевск, в Татарстане достигло 14 человек.
Спасатели приступили к извлечению тел погибших из транспортного средства.
После происшествия открыта горячая линия (843) 227-46-96.
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