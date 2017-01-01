В алтайском театре драмы во время спектакля умер зритель

Как сообщают "Бийские ведомости" со ссылкой на источник в театре, актёры, игравшие советскую комедию "Ретро" по пьесе Александра Галина, прервали представление. Мужчину вынесли из зала врачи "скорой помощи" и попытались реанимировать его, однако вернуть его к жизни так и не удалось.

Обновлено. Как сообщили altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина умер не в здании театра, а уже в карете "скорой помощи".