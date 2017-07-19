В Томск на выходные: как добраться, что смотреть и сколько это стоит

Сегодня Томск — это зеленый, современный город, в котором стараются хранить историю.

Ехать сюда лучше в теплое время года, потому что зимой в этих краях царит самая настоящая Сибирь со жгучими морозами и пронизывающими ветрами, которые вряд ли позволят насладиться прогулками и рассмотреть все достопримечательности и особенности Томска.

Как добраться

Доехать от Барнаула до Томска можно на машине, автобусе, поезде и даже самолете.

Проезд на автобусе в одну сторону обойдется в 1000-1200 рублей. Дорога займет примерно 9,5 часов.

Через Барнаул идет поезд Лениногорск—Томск. Он отправляется с барнаульского ж/д вокзала в вечером, и через 12 часов, утром, прибывает в Томск. Билет на него стоит от 900 до 2,5 тыс. рублей. Поезд ходит по нечетным числам.

Билет на самолет — самый дорогой. Его стоимость составляет 2,8 тыс. рублей в одну сторону. Зато этот вариант передвижения самый быстрый — полет займет всего 1 час 40 минут.

На машине до Томска можно добраться за 7-8 часов Через приложение BlaBlaCar можно найти попутчиков за 800-900 рублей.

Где жить

В Томске много гостиниц на любой вкус и кошелек. Среди самых дорогих — "Тоян" или "Магистрат", которые располагаются в самом центре города, в зданиях, построенных в начале 19 века. Проживание в них стоит 5-10 тыс. рублей в сутки.

В деревянных особняках располагаются гостиницы "Абажуръ" и "Купеческий дом". Номера в них стоят 3-7 тыс. рублей.

В то же время в студенческом Томске, куда на сессии часто приезжает большое количество заочников, много квартир сдается посуточно. Это один из самых дешевых вариантов размещения — аренда обойдется в 1-2 тыс. за сутки.

Что посмотреть

Университеты

Томск известен как студенческий город. Здесь расположены первые учебные заведения Сибири: основанный в 1878 году Томский государственный университет, построенный спустя два десятка лет Томский политехнический. Корпуса Сибирского медуниверситета — здания начала 20 века.

В главных корпусах университетов пока нет жесткой пропускной системы, поэтому их можно без проблем рассмотреть изнутри.

Посетить вузы можно хотя бы для того, чтобы почувствовать особую атмосферу и захотеть хотя бы ненадолго вернуться в студенческие годы.

Еще одна университетская достопримечательность — роща ТГУ. Это зеленый парк в центре города, по которому можно свободно гулять в любое время. На территории парка расположен ботанический сад, еще несколько лет назад оранжерея в нем была самой высокой в стране.

Также стоит хотя бы со стороны посмотреть на новое общежитие ТГУ, так называемый "Парус", чтобы убедиться, что студенческое жилье — не обязательно серые бетонные коробки.

Памятники

Томск — город необычных, порой даже странных памятников. Тут есть памятник счастью, домашним тапочкам, Ермаку (фигура на пятиногом коне), студенческим отрядам, новорожденному ребенку (младенец в капусте), беременной женщине. Есть даже памятник любовнику.

Здесь расположен самый маленький в мире монумент(по крайней мере, томичи в этом уверены). Это скульптура лягушки—путешественницы. Высота фигурки — всего 44 миллиметра.

Пожалуй, самый известный в городе памятник посвящен Чехову. Монумент установлен на набережной Томи.

Музеи

В Томске есть музей НКВД. Он расположен в подвальном помещении здания, в котором с 1923 по 1944 годы находилась внутренняя тюрьма томского городского отдела ОГПУ-НКВД. В музее можно посидеть в кабинете за столом следователя и изучить уголовные дела: протоколы задержаний, допросов, а также приговоры, которые выносили на их основе.

Музей истории Томска интересен как минимум смотровой площадкой, расположенной на пожарной каланче. Музей находится на Воскресенской горе, самой высокой точке города. Именно отсюда в 1604 году и начался Томск. А еще на фасаде этого музея расположен памятник любовнику — фигура висящего на карнизе мужчины.

Творчество

В городе работает уникальный театр живых кукол "2+Ку". Его создатель Владимир Захаров — строитель, конструктор, сценарист, постановщик и актер в одном лице. Как только вы входите в театр, куклы, которые тут расположены повсюду, оживают и начинают разговаривать. Они развлекают вас до самого начала спектакля. Здесь даже вместо кассира — кукла Бабушка, которая вяжет носок и просить положить ей в мешочек деньги за спектакль. Входной билет стоит от 200 до 500 рублей — в зависимости от того, сколько вам не жалко.

Еще одна своеобразная достопримечательность находится недалеко от центра города, на улице Усова. Неизвестный художник на стволах деревьев, расположенных вдоль улицы, написал настоящие картины.

Парки и скверы

В Томске по сравнению с Барнаулом необычно много парков и скверов. Начать прогулку стоит с расположенного прямо на въезде в город Лагерного сада. Назван он так из-за того, что в 18 веке на этом месте размещались летние лагеря Томского пехотного полка. Сад расположен на высоком берегу Томи. Отсюда открывается прекрасный вид. В центре сквера сооружен мемориал боевой и трудовой славы томичей. В парке живут уже почти ручные белки, которые всегда рады угощению.

В центре города есть большой сквер — Новособорная площадь. Недалеко от нее — Игуменский сад, где в пруду живут утки. Есть в городе Белое озеро, сквер вокруг которого — одно из лучших мест для прогулок.

Архитектура

Достопримечательности в Томске располагаются почти на каждом шагу. Но главная особенность города — деревянная архитектура. Возраст некоторых памятников составляет более 300 лет. Дерево в Томске было самым дешевым материалом, поскольку город практически окружает тайга. Вплоть до 1917 года строительство велось только из дерева. Вначале XIX века в Томске было только пять каменных домов.

Среди самых ярких объектов деревянной архитектуры — дом с жар-птицами и особняк архитектора Хомича. Последний похож на сказочный терем. По количеству декоративных элементов он превосходит все другие здания в Томске. Его спроектировал Станислав-Адам Хомич. Барнаульцам будет интересно узнать, что под его наблюдением были построены Покровская церковь и Богородице-Казанский женский монастырь в столице Алтайского края, Александро-Невская церковь в Бийске.

Обязательно сходите на набережную. Она находится в центре города, а рядом с ней стоит администрация области и драмтеатр. Ничего особенного в набережной нет, но жителям Барнаула, в котором до сих пор не достроили набережную, здесь точно понравится.

Что посмотреть в окрестностях?

Рядом с Томском находится один из крупнейших закрытых городов страны — Северск. В нем работает Сибирский химический комбинат, который обеспечивает атомные электростанции ураном для ядерного топлива. Вход и въезд в город возможен только по пропускам. Но побывать в закрытом городе все-таки можно. В Северске работает зоопарк, который, к слову, плотно сотрудничает с барнаульским. Чтобы посетить его, достаточно заранее записаться на экскурсию. Тогда вас встретят на въезде в город и отвезут в зоопарк. Правда стоит учесть, что заявку на экскурсию нужно подавать не позднее, чем за 45 дней, а также то, что при этом необходимо будет предоставить паспортные данные.