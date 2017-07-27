В Томске лицей оптом закупает портреты Путина, Медведева и Сталина

Судя по сопроводительной документации, стенды предназначены для установки в кабинетах.

Так, в кабинете ОБЖ предполагается установка стендов с портретами полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова, Ивана Конева, Константина Рокоссовского и Иосифа Сталина. Помимо этого, предполагается покупка стендов с первыми лицами страны: Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Владимира Пучкова. Отмечатся, что таких стендов планируется закупить более 300 штук.

2,5 миллиона пойдут на приобретение тематических стендов для классов лицея в Зеленых горках, пишет tv2.

Справка

На строительство школы потратили 1 млрд рублей. На покупку оборудования областной бюджет выделили 61 млн рублей, городской — 9 млн рублей. Площадь трехэтажного здания школы составила более 22 тыс. кв. метров, помимо учебных классов и методкабинетов, в нем будут актовый зал, два спортивных зала, тренажерный зал, пищеблок и медицинский кабинет.

Это первая школа, которая строится в городе за последние 25 лет. В ней будет создано 1100 ученических мест. Мэр Томска Иван Кляйн принял решение, что это учреждение станет филиалом Академического лицея. "Газпром" пообещал выделить 12 млн рублей на учебники для новой школы в Зеленых горках.