В Томске на "Празднике топора" отравились более сотни человек

129 посетителей "Праздника топора" в Томске обратились за помощью к медикам с жалобами на отравление. Из них 24 человека госпитализированы. Следственный комитет начал проверку, сообщает ТВ2.
Инцидент произошел 16 августа. Замгубернатора Томской области Андрей Кнорр (экс-депутат Госдумы от Алтайского края) рассказал, что отравление произошло в одном месте – столовой, в которой питаются участники, организаторы и волонтеры — всего порядка 340 человека.
Доставку комплексных обедов и питания для них организовывала компания "Аппетит". Сейчас фирма от работы с участниками отстранена.
Андрей Кнорр,
замгубернатора Томской области:
Сегодня все, кто работают непосредственно на празднике, проверяются постоянно. Никаких нареканий нет. Хочу сказать, что у людей не должно быть опасений по поводу питания на празднике. Там можно покупать и употреблять еду. Все, к кому появляются претензии, выдворяются оттуда и больше никогда не торгуют на "Празднике топора".
Андрей Кнорр подчеркнул, что произошедшее никак не влияет на проведение фестиваля. Он продлится до 20 августа.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.