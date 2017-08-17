В Томске на "Празднике топора" отравились более сотни человек

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Происшествия

129 посетителей "Праздника топора" в Томске обратились за помощью к медикам с жалобами на отравление. Из них 24 человека госпитализированы. Следственный комитет начал проверку, сообщает ТВ2.

Топор.
Топор. Фото: СС0.

Инцидент произошел 16 августа. Замгубернатора Томской области Андрей Кнорр (экс-депутат Госдумы от Алтайского края) рассказал, что отравление произошло в одном месте – столовой, в которой питаются участники, организаторы и волонтеры — всего порядка 340 человека.

Доставку комплексных обедов и питания для них организовывала компания "Аппетит". Сейчас фирма от работы с участниками отстранена.

Андрей Кнорр,
замгубернатора Томской области:

Сегодня все, кто работают непосредственно на празднике, проверяются постоянно. Никаких нареканий нет. Хочу сказать, что у людей не должно быть опасений по поводу питания на празднике. Там можно покупать и употреблять еду. Все, к кому появляются претензии, выдворяются оттуда и больше никогда не торгуют на "Празднике топора".

Андрей Кнорр подчеркнул, что произошедшее никак не влияет на проведение фестиваля. Он продлится до 20 августа. 

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