В Томске создали лампу, которая может вылечить депрессию

Принцип работы прибора заключается в его мерцании. Человек воспринимает его через сетчатку и стимулирует ритмы головного мозга. Воздействие идет на два показателя: альфа,который отвечает за спокойствие, и бета, который отвечает за работоспособность.

Прибор уже прошел начальные испытания. В ходе них люди выполняли тесты при разных типах освещения от новой лампы. Показатели снимали с помощью электроэнцефалограммы. Эксперимент дал результаты, но для полноты картины ученые хотят определить, не мешает ли действию прибора дневной свет или обычное освещение.

Преимущество лампы в том, что для нее не нужно использовать очки. Необходимо просто включить прибор и настроить удобный режим.

Пока исследователи разработали экспериментальный макет. Им еще предстоит создать программное обеспечение, схемы устройства и корпуса лампы. Планируется, что лампочкой будут управлять с помощью смартфона. Завершатся эти работы за год.