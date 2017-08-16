В Томске создали лампу, которая может вылечить депрессию

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Сегодня, 06:34.
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Ученые Томского университета управления и радиоэлектроники создали лампу, которая поможет выйти из депрессии и повысить работоспособность, сообщает агентство FlashSiberia.

Лампа.
Лампа. Фото: открытые источники (CC0).

Принцип работы прибора заключается в его мерцании. Человек воспринимает его через сетчатку и стимулирует ритмы головного мозга. Воздействие идет на два показателя: альфа,который отвечает за спокойствие, и бета, который отвечает за работоспособность.

Прибор уже прошел начальные испытания. В ходе них люди выполняли тесты при разных типах освещения от новой лампы. Показатели снимали с помощью электроэнцефалограммы. Эксперимент дал результаты, но для полноты картины ученые хотят определить, не мешает ли действию прибора дневной свет или обычное освещение.

Преимущество лампы в том, что для нее не нужно использовать очки. Необходимо просто включить прибор и настроить удобный режим.

Пока исследователи разработали экспериментальный макет. Им еще предстоит создать программное обеспечение, схемы устройства и корпуса лампы. Планируется, что лампочкой будут управлять с помощью смартфона. Завершатся эти работы за год. 

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