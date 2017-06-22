В ТРЦ "Арена" появился бесплатный Wi-Fi

"Арена" – самый крупный молл на территории Сибирского федерального округа, который ежедневно принимает свыше 20 000 гостей. Общая площадь ТРЦ – 170 000 кв. м. В "Арене" расположен парк аттракционов "Солнечный ветер", картинг-клуб "Драйв-Арена", автогородок, боулинг и 9-ти зальный кинотеатр (IMAX, D-BOX).

Чтобы обеспечить единую зону покрытия на всей территории ТРЦ, включая торговые галереи, зоны отдыха и парковки, специалисты "Дом.ru Бизнес" смонтировали 8 точек доступа Wi-Fi с пропускной способностью до 100 Мбит/с. Одна точка доступа имеет радиус действия до 100 метров и обеспечивает одновременное подключение до 50 гаджетов без потери скорости. "Дом.ru Бизнес" обеспечивает 100% уровень покрытия Wi-Fi, что дает возможность владельцам мобильных устройств перемещаться без прерывания интернет-соединения. Это реализовано благодаря технологии бесшовного перехода. Услуга Wi-Fi Hot Spot, интерес к которой растет у владельцев ТЦ, ресторанов и клубов, соответствует требованиям российского законодательства: имеет функцию авторизации через SMS.

Всего "Дом.ru Бизнес" в Барнауле организовал более 250 точек общедоступного Wi-Fi в кафе, ресторанах, отелях, кинотеатрах, медицинских, образовательных и других учреждениях.

"Wi-Fi, несомненно, привлекает клиентов, и они проводят больше времени там, где есть бесплатный доступ в интернет. Посетители ТРЦ "Арена" теперь смогут свободно выходить в интернет на комфортной скорости, совмещая покупки, отдых и работу в Сети, общение в социальных сетях, а также быть в курсе последних новостей, просматривать потоковое видео и пользоваться различными приложениями", – отметил руководитель отдела продаж корпоративным клиентам филиала "Дом.ru Бизнес" в Барнауле Иван Драчев.

Справка

"ЭР-Телеком Холдинг" - один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии "оптика до здания". По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех" (2016 год).