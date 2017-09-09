В ТРЦ "Галактика" назвали дату открытия второй очереди

ТРЦ "Галактика". Фото: vk.com/galaxy_barnaul. ТРЦ "Галактика". Фото: vk.com/galaxy_barnaul. ТРЦ "Галактика". Фото: vk.com/galaxy_barnaul. ТРЦ "Галактика". Фото: vk.com/galaxy_barnaul. ТРЦ "Галактика". Фото: vk.com/galaxy_barnaul. ТРЦ "Галактика". Фото: vk.com/galaxy_barnaul. ТРЦ "Галактика". Фото: vk.com/galaxy_barnaul. ТРЦ "Галактика". Фото: vk.com/galaxy_barnaul.

На площади в 154 тыс. кв. метров заработают магазины мировых брендов. Среди них группа компаний Inditex, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, H&M, крупноформатные гипермаркеты "Ашан", "Спортмастер Гипер", "М.Видео", "Снежная королева", двухуровневый магазин "Глория Джинс", магазины модной одежды Armani Exchange, Koton и другие.

Ранее altapress.ru сообщал, что техническое открытие второй очереди ТРЦ "Галактика" должно было пройти 25 августа. Однако собственник отложил событие. В конце августа арендаторы начали завозить товар в магазины.