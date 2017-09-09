В ТРЦ "Галактика" назвали дату открытия второй очереди

Вторая очередь барнаульского торгово-развлекательного центра "Галактика" откроется 14 сентября. Об этом сообщается в официальной группе молла в социальной сети.
На площади в 154 тыс. кв. метров заработают магазины мировых брендов. Среди них группа компаний Inditex, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, H&M, крупноформатные гипермаркеты "Ашан", "Спортмастер Гипер", "М.Видео", "Снежная королева", двухуровневый магазин "Глория Джинс", магазины модной одежды Armani Exchange, Koton и другие.
Ранее altapress.ru сообщал, что техническое открытие второй очереди ТРЦ "Галактика" должно было пройти 25 августа. Однако собственник отложил событие. В конце августа арендаторы начали завозить товар в магазины.
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