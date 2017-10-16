В барнаульском ТРЦ "Галактика" предлагают поиграть в кёрлинг

На катке ТРЦ "Галактика" можно будет поиграть в кёрлинг. Для игры сделали специальную разметку и купили оборудование. Пока оно в пути, но ожидается, что уже на следующей неделе его можно будет взять в прокат, пояснили altapress.ru в ТРЦ.
Чтобы поиграть в экзотичную для Барнаула игру кёрлиг, нужно арендовать весь каток минимум на час. На одну игру, говорят сотрудники "Галактики", уходит около получаса. Задача команд выбить камень соперников из круга и при этом свой камень закатить в центр. Чтобы кегля хорошо скользила по льду, его расчищают щетками — делают более гладким.
Играть в кёрлинг интереснее командами по три человека: один кидает камень, два расчищают ему путь. Всего в Барнаул доставят восемь камней разного веса. Инструктор катка поможет разобраться в тонкостях игры и подсчитать очки.
Стоимость часа аренды катка в ТРЦ "Галактика" 4 тыс. руб.
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