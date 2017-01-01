В ЦБ предложили раскрывать банковскую тайну для расследования дел о выводе активов

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Сегодня, 20:00.
Экономика

Банк России прорабатывает возможность раскрывать банковскую тайну при расследовании дел о выводе активов.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина. Фото: duma.gov.ru.

Этот механизм потребует внести изменения в законодательство, заявила ТАСС глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, передача такой информации правоохранителям позволит сделать еще один шаг к неотвратимому наказанию для виновных банкиров.

"Механизм, который мы начали сейчас прорабатывать и который также потребует изменений в законодательство: направление информации, составляющей банковскую тайну, в правоохранительные органы. Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать, информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых", — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что в настоящий момент проблему вывода активов из банка собственниками или менеджментом регулятор только частично может решить повышением эффективности надзора, и пока Центральный банк имеет ограниченный формальными критериями перечень ситуаций для надзорного вмешательства, недобросовестные банкиры чувствуют себя в безопасности.

Кроме того, по ее словам, ЦБ обсуждает внесение изменения в законодательство, которое позволит привлекать руководителей банков к ответственности за то, что они пошли на фальсификацию отчетности. Сейчас Банк России обязан лишь выдать предписание банку об исправлении отчетности, если обнаружит признаки ее фальсификации, пишет bfm.ru.

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