В центре Барнаула коммунальщики раскопали человеческие кости

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Жизнь

Утром 14 июня в Барнауле на пересечении улицы Ползунова и проспекта Социалистического при проведении ремонтных работ на коммунальных сетях в грунте обнаружили костные останки людей. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Кости на ВДНХ.
Кости на ВДНХ. Фото: vk.com/urbanstalker.

На место обнаружения выехала следственно-оперативная группа, которая осматривает место происшествия. По предварительным данным, на данном участке было захоронение.

По данному факту проводят доследственную проверку. Следователям предстоит установить давность костных останков, а также то, какие захоронения осуществлялись на указанной территории ранее. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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