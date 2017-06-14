В центре Барнаула коммунальщики раскопали человеческие кости

На место обнаружения выехала следственно-оперативная группа, которая осматривает место происшествия. По предварительным данным, на данном участке было захоронение.

По данному факту проводят доследственную проверку. Следователям предстоит установить давность костных останков, а также то, какие захоронения осуществлялись на указанной территории ранее. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.