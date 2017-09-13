В центре Барнаула у Аграрного университета начался пожар

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Сегодня, 15:43.
Происшествия

В Барнауле начался пожар в районе пересечения пр. Красноармейского и ул. Молодежной. Об этом сообщил корреспондент altapress.ru.

Пожар на пересечении Красноармейского и Молодежной. Фото: altapress.ru.
Пожар около Аграрного университета. Фото: Максим Чупеко в vk.com/barneos22.
Пожар около Аграрного университета. Фото: Денис Титов в vk.com/barneos22.
Пожар около Аграрного университета. Фото: Максим Чупеко в vk.com/barneos22.
Пожар у Аграрного университета. Фото: Владислав Балабанов в vk.com/barneos22.

Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар случился в районе здания общежития Аграрного университета на ул. Молодежной, 29а. По предварительным данным, горит мусор.

На место выехали пожарные расчеты. Более подробная информация будет известна позднее.

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