В центре Барнаула у Аграрного университета начался пожар

В Барнауле начался пожар в районе пересечения пр. Красноармейского и ул. Молодежной. Об этом сообщил корреспондент altapress.ru.
Пожар на пересечении Красноармейского и Молодежной. Фото: altapress.ru.
Пожар около Аграрного университета. Фото: Максим Чупеко в vk.com/barneos22.
Пожар около Аграрного университета. Фото: Денис Титов в vk.com/barneos22.
Пожар около Аграрного университета. Фото: Максим Чупеко в vk.com/barneos22.
Пожар у Аграрного университета. Фото: Владислав Балабанов в vk.com/barneos22.
Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар случился в районе здания общежития Аграрного университета на ул. Молодежной, 29а. По предварительным данным, горит мусор.
На место выехали пожарные расчеты. Более подробная информация будет известна позднее.
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