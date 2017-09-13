В центре Барнаула у Аграрного университета начался пожар

Пожар на пересечении Красноармейского и Молодежной. Фото: altapress.ru. Пожар около Аграрного университета. Фото: Максим Чупеко в vk.com/barneos22. Пожар около Аграрного университета. Фото: Денис Титов в vk.com/barneos22. Пожар около Аграрного университета. Фото: Максим Чупеко в vk.com/barneos22. Пожар у Аграрного университета. Фото: Владислав Балабанов в vk.com/barneos22.

Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар случился в районе здания общежития Аграрного университета на ул. Молодежной, 29а. По предварительным данным, горит мусор.

На место выехали пожарные расчеты. Более подробная информация будет известна позднее.