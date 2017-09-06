В центре Барнаула откроется гриль-бар "Сочный Билл"

В центре Барнаула на пр. Ленина, 72 открывается гриль-бар "Сочный Билл". У заведения уже появилась вывеска. Раньше на этом месте был магазин алкогольных напитков "Кристалл".
Помещение площадью в 40 кв. метров оборудовали под гриль-бар.
В начале сентября назад на сайта "Зарплата.ру" появились вакансии повара, кассира и бариста в заведение. Собственники в описании сообщают, что здесь будут кормить мясом и шавермой, а также варить кофе, который можно взять "с собой".
Дизайн и нейминг для гриль-бара разработало брендинговое агентство Freak Fabrique. "Концепция заведения "Сочный Билл" строится на популярном направлении стрит-фуда. Посетители смогут перекусить внутри кафе, либо забрать еду с собой", — сообщается на сайте агентства. Авторы проекта говорят, что в дизайне помещения сочетаются брутальный стиль и элементы лофта. Визуально пространство поделено на гостиную, кухню и столовую.
Ранее altapress.ru на пр. Ленина закрылось "Шоколадница", Koster и Subway.
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