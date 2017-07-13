В центре Барнаула откроется четвертый "Шашлыкоff"

В здании ранее находился бар петербургской сети Killfish, который работал там с 2014 года. Однако в прошлом году заведение продали. Вместе с будущим гриль-баров в здании работает кафе "Гриль фест" (на месте New York Pizza), ресторан "Рис, баран и барбарис" (на месте Carte-Blanсhe).

Сейчас в Барнауле работают три гриль-бара сети "ШашлыкоFF". Напомним, третье заведение открылось в прошлом году по адресу А. Петрова, 196А.

Справка

Бренд принадлежит новосибирской ресторанной сети SRP-group. Первый "ШашлыкоFF" открылся в Новосибирске в 2009 году. В Барнауле гриль-бар по франшизе появился в 2014 году. Средний чек заведения — 500 рублей.