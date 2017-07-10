В центре Барнаула продают бар, который проработал около трех месяцев

В Барнауле продается диджей-бар Mojo, который находится в центре города на проспекте Ленина 44а. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. Согласно официальной странице заведения в соцсети, бар открылся в конце апреля этого года. Заведение предлагают купить за 2,5 млн рублей.
Заведение позиционирует себя как диджей-бар, ночной клуб и коктейль-бар. В объявлении сказано, что в меню заведения есть коктейли, блюда американской кухни, кальяны. Здесь часто проводят вечеринки, и для этого в баре есть караоке и современное музыкальное оборудование. Сюда приглашают диджеев.
Продавец указывает плюсы заведения: "Постоянный крупный пешеходный и автомобильный трафик, плюс жилищная застройка и три университета в шаговой доступности. Большое крыльцо и вместительная терраса летнего кафе со столиками и зонтами. Оригинальный дизайн интерьера. Профессиональное музыкальное и световое оборудование. Сработавшаяся полноценная команда". Несмотря на все это, заведение продается; причина сбыта не сообщается.
Владелец готов рассмотреть варианты продажи доли или инвестирования.
Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле продается ресторан "Цицаки" и лаунж-бар "Онегинъ". Оба заведения находятся в центральной части города и проработали несколько лет.
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