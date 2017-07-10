В центре Барнаула продают бар, который проработал около трех месяцев

Заведение позиционирует себя как диджей-бар, ночной клуб и коктейль-бар. В объявлении сказано, что в меню заведения есть коктейли, блюда американской кухни, кальяны. Здесь часто проводят вечеринки, и для этого в баре есть караоке и современное музыкальное оборудование. Сюда приглашают диджеев.

Продавец указывает плюсы заведения: "Постоянный крупный пешеходный и автомобильный трафик, плюс жилищная застройка и три университета в шаговой доступности. Большое крыльцо и вместительная терраса летнего кафе со столиками и зонтами. Оригинальный дизайн интерьера. Профессиональное музыкальное и световое оборудование. Сработавшаяся полноценная команда". Несмотря на все это, заведение продается; причина сбыта не сообщается.

Владелец готов рассмотреть варианты продажи доли или инвестирования.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле продается ресторан "Цицаки" и лаунж-бар "Онегинъ". Оба заведения находятся в центральной части города и проработали несколько лет.