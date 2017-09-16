Как в центре Барнаула прошел велопробег

В честь юбилея Алтайского края края и Дня города в Барнауле на проспекте Ленина прошел велопробег. В нем приняли участие около сотни спортсменов и любителей активного отдыха.

Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Велопробег в честь дня города 2017. Фото: Надежда Будрина. Все самые интересные события Дня города — в нашей трансляции.