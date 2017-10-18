В центре Барнаула состоялся гастрономический праздник. Фото: предоставлено рекламодателями. В центре Барнаула состоялся гастрономический праздник. Фото: предоставлено рекламодателями. В центре Барнаула состоялся гастрономический праздник. Фото: предоставлено рекламодателями. В центре Барнаула состоялся гастрономический праздник. Фото: предоставлено рекламодателями. В центре Барнаула состоялся гастрономический праздник. Фото: предоставлено рекламодателями.

Несмотря на то, что день рождения "Фермерского Дворика" уже прошел, мы продолжаем радовать покупателей скидками: дополнительные акционные предложения и скидка 10% абсолютно на все продукты до 31 октября 2017 года.

Ассортимент продуктовой ярмарки Фермерский Дворик продолжает расширяться. Помимо традиционных продуктов, таких как хлеб, молоко, свежее мясо, в продаже имеются и деликатесы: тушенка из дикого глухаря, стейк из Чавычи, копченый Муксун. Такой товар достаточно сложно найти в продаже и поэтому Фермерский Дворик продолжает удивлять гастрономическим изобилием на любой "вкус и кошелек".

Также, у Фермерского дворика появился свой сайт www.dvorik22.com, где покупатели могут следить за акциями и специальными предложениями ежедневной продуктовой ярмарки. Помимо этого, на сайте есть специальная форма обратной связи для представителей фермерских хозяйств и производителей, которые готовы предложить свой товар для наших покупателей.

С радостью ждем вас за покупками или с предложениями о сотрудничестве.