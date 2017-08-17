В центре Барнаула установили двухметрового аиста

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Сегодня, 08:06.
Жизнь

Вчера, 16 августа, на площади Ветеранов Барнаула установили кованого аиста, высота которого вместе с подставкой достигает четырех метров, сообщает сайт городской администрации. 

Аист в Барнауле.
Аист в Барнауле. Фото: barnaul.org.

Его изготовили работниками компании "Кузница "Булат" методом горячей чеканки. На создание композиции ушло больше месяца.

Аист станет частью выставки цветов Октябрьского района, которая состоится 1 сентября вместе с праздничной программой.

На площади металлическая птица будет находится до 16 сентября. Если композиция понравится горожанам, то власти оставят ее навсегда. 

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