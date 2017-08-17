В центре Барнаула установили двухметрового аиста

Его изготовили работниками компании "Кузница "Булат" методом горячей чеканки. На создание композиции ушло больше месяца.

Аист станет частью выставки цветов Октябрьского района, которая состоится 1 сентября вместе с праздничной программой.

На площади металлическая птица будет находится до 16 сентября. Если композиция понравится горожанам, то власти оставят ее навсегда.