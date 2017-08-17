В центре Барнаула установили двухметрового аиста

Вчера, 16 августа, на площади Ветеранов Барнаула установили кованого аиста, высота которого вместе с подставкой достигает четырех метров, сообщает сайт городской администрации.
Его изготовили работниками компании "Кузница "Булат" методом горячей чеканки. На создание композиции ушло больше месяца.
Аист станет частью выставки цветов Октябрьского района, которая состоится 1 сентября вместе с праздничной программой.
На площади металлическая птица будет находится до 16 сентября. Если композиция понравится горожанам, то власти оставят ее навсегда.
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