В центре Барнаула загорелось здание с сауной и баром

По данным МЧС по Алтайскому краю, пожар начался на втором этаже. Площадь пожара — 50 кв.м. Погибших и пострадавших нет — персонал и посетители покинули здание до приезда пожарных. На месте пожара работали 29 человек и 9 единиц техники, экипаж полиции и карета скорой помощи. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Причина произошедшего выясняется.