В центре Барнаула загорелось здание с сауной и баром

В Барнауле на пересечении проспекта Ленина и ул. Северо-Западная произошел пожар в здании, где находятся сауна и бар. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul22.
По данным МЧС по Алтайскому краю, пожар начался на втором этаже. Площадь пожара — 50 кв.м. Погибших и пострадавших нет — персонал и посетители покинули здание до приезда пожарных. На месте пожара работали 29 человек и 9 единиц техники, экипаж полиции и карета скорой помощи. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Причина произошедшего выясняется.
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