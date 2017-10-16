В центре Барнаула загорелся грузовик аварийной службы

16 октября на проспекте Красноармейском загорелась машина аварийной бригады.
В Барнауле загорелась машина аварийной службы. 16 октября 2017 года. Фото: Мария Карташева vk.com/barneos22.
В Барнауле загорелась машина аварийной службы. 16 октября 2017 года. Фото: Татьяна Меньшикова vk.com/barneos22.
Пожар произошел в районе "Первомайского". В автомобиле загорелась будка. Рабочие попытались сами справиться с возгоранием, но это у них не получилось, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. Вызванные на место происшествия пожарные потушили огонь.
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