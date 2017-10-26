В центре Киева произошел теракт с пятью пострадавшими

Теракт в Киеве. Фото: Оксана Блищик в facebook.com. Теракт в Киеве. Фото: Оксана Блищик в facebook.com. Теракт в Киеве. Фото: Оксана Блищик в facebook.com. Теракт в Киеве. Фото: Оксана Блищик в facebook.com. Полиция Украины. Фото: Оксана Блищик в facebook.com.

Как пишет ТАСС, по предварительной информации, в момент выхода украинского депутата Игоря Мосийчука из помещения телеканала "Эспрессо ТВ" неизвестные взорвали припаркованный мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством. В результате пострадали пять человек, один из них скончался по дороге в больницу. Личность погибшего устанавливается.

Депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник народного депутата получили травмы разной степени тяжести от осколков и госпитализированы.

Взрыв квалифицировали как теракт, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Игорь Мосийчук является депутатом Верховной рады от Радикальной партии.