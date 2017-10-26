В центре Киева произошел теракт с пятью пострадавшими

Вечером 25 октября на улице Мицкевича в Киеве прогремел взрыв. Один человек погиб, четверо получили ранения, в том числе женщина. Об этом сообщила представитель для СМИ Нацполиции Украины Оксана Блищик.
Как пишет ТАСС, по предварительной информации, в момент выхода украинского депутата Игоря Мосийчука из помещения телеканала "Эспрессо ТВ" неизвестные взорвали припаркованный мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством. В результате пострадали пять человек, один из них скончался по дороге в больницу. Личность погибшего устанавливается.
Депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охранник народного депутата получили травмы разной степени тяжести от осколков и госпитализированы.
Взрыв квалифицировали как теракт, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Игорь Мосийчук является депутатом Верховной рады от Радикальной партии.
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