В центре Москвы нашли части расчлененного женского тела

В центре Москвы в сумке обнаружены фрагменты женского тела.
Жуткая находка была сделана под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста со стороны Гончарной набережной. В сумке нашли туловище, бедро и голень со стопой.
Следователи выяснили, что фрагменты тела принадлежат женщине, смерть которой наступила около двух суток назад.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности убитой, пишет "Росбалт".
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