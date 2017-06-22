В центре Москвы нашли части расчлененного женского тела

Жуткая находка была сделана под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста со стороны Гончарной набережной. В сумке нашли туловище, бедро и голень со стопой.

Следователи выяснили, что фрагменты тела принадлежат женщине, смерть которой наступила около двух суток назад.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности убитой, пишет "Росбалт".