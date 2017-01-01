В центре Москвы нашли тело пенсионерки, которую загрызли собаки

Юлия Иванова,

старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета:

При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных — собак.

По данным представительницы столичного СУСКа, тело пенсионерки 1937 года рождения нашли на территории расположенного на улице Казакова госучреждения. Г-жа Иванова отметила, что следователи проверят правила содержания четырех собак, которые использовались сотрудниками частного охранного предприятия для охраны территории, пишет агентство "Москва".

Как уточняет "Комсомольская правда", это здание принадлежит Минспорту. Известно, что 80-летняя погибшая москвичка не была бездомной.

Представители СК опрашивают возможных очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.