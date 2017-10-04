В Центробанке рассказали об одной из самых популярных схем мошенничества

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что одним из самых распространённых методов мошенников является выманивание средств у граждан, которые хотят получить кредит, сообщает РИА Новости.
Жертвами мошенников, как правило, становятся люди, оставляющие заявки на кредиты во множестве банков. В таком случае, подчеркнул он, иногда происходит утечка личных данных.
"Мошенники пользуются такой информацией и звонят людям, предлагая одобренные заявки на получение кредитов от кредитных организаций, которых в реальности не существует", — рассказал он.
Представитель ЦБ подчеркнул, что злоумышленники представляются сотрудниками несуществующих банков со сложно произносимыми названиями, после чего просят своих жертв перевести первоначальный взнос на банковский счет, карту или телефонный номер для предоставления кредита.
Лях также заявил, что мошенники разработали методы для обмана молодежи и даже школьников. Однако он не уточнил суть этих схем, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.