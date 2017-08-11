В Турции осудили россиянина, который планировал сбить самолет США

В Турции осудили россиянина, который якобы планировал с помощью дрона сбить один из самолетов США, базирующихся на военной базе Инджирлик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Сабах".
По данным издания, 23-летнего Рената Бакиева обвиняли в причастности к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Россиянин, по данным следователей, планировал совершить теракт там, где собираются высшие американские офицеры, а также в центре общества алевитов.
В результате расследования полиция Турции обнаружила переписку с другим членом ИГИЛ, в которой говорилось о намерении купить беспилотник для атаки, пишут "Известия".
Его признали виновным и приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы.
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