В Турции осудили россиянина, который планировал сбить самолет США

По данным издания, 23-летнего Рената Бакиева обвиняли в причастности к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Россиянин, по данным следователей, планировал совершить теракт там, где собираются высшие американские офицеры, а также в центре общества алевитов.

В результате расследования полиция Турции обнаружила переписку с другим членом ИГИЛ, в которой говорилось о намерении купить беспилотник для атаки, пишут "Известия".

Его признали виновным и приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы.