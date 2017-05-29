В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами

ДТП произошло в провинции Анталья около 15.00, микроавтобус двигался из Каппадокии в Аланью. Из-за ливня водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с трассы и перевернулась. По данным турецких СМИ, в микроавтобусе были девять россиян, из них один ребенок. Пострадали три женщины, их отправили в больницу.

Tur minibüsü devrildi: 3 Rus yaralı https://t.co/bZR8zip2W0 pic.twitter.com/ZaHBh9QJ22 — Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) May 28, 2017

В российском генконсульстве заявили, что все пострадавшие уже выписаны из больницы. Позднее в диппредставительстве уточнили, что туристы ехали на экскурсию, которую не организовывал их туроператор.