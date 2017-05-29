В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, пострадали три человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.
ДТП произошло в провинции Анталья около 15.00, микроавтобус двигался из Каппадокии в Аланью. Из-за ливня водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с трассы и перевернулась. По данным турецких СМИ, в микроавтобусе были девять россиян, из них один ребенок. Пострадали три женщины, их отправили в больницу.
Tur minibüsü devrildi: 3 Rus yaralı https://t.co/bZR8zip2W0 pic.twitter.com/ZaHBh9QJ22— Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) May 28, 2017
В российском генконсульстве заявили, что все пострадавшие уже выписаны из больницы. Позднее в диппредставительстве уточнили, что туристы ехали на экскурсию, которую не организовывал их туроператор.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.