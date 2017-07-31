В Турции умерла российская туристка

36-летняя Оксана Астафьева отдыхала в Кемере в пятизвездочном отеле с супругом. После купания женщине стало плохо, отдыхавшие вытащили ее из воды. Туристку отправили в госпиталь, однако спасти ее не удалось.

По данным СМИ, у Астафьевой развились осложнения, связанные с астмой.