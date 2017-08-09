В Твери рухнул символ города

На момент происшествия людей в здании не было, пострадавших нет. Здание считается архитектурным символом города.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, инцидент произошел в ночь на 8 августа. Но корреспондент портала "Твериград" Алексей Косоруков говорит, что разрушение началось еще в воскресенье.

Алексей Косоруков,

корреспондент портала "Твериград":

Первое обрушение Речного вокзала произошло еще вечером в воскресенье — обрушилась часть цокольного этажа. Буквально через день, в понедельник вечером и во вторник ночью, было более масштабное обрушение — упали перекрытия и часть южной стены второго этажа ротонды площадью около 400 квадратных метров. Во время обрушения никто не пострадал. Утром во вторник произошло еще два обрушения. Сейчас власти решают, что именно делать с этим старинным зданием. О сносе речи не идет. Речь идет, скорее, о восстановлении, хотя непонятно, как и что будут восстанавливать, здание продолжает рушиться буквально на глазах, восстанавливать там нечего. Горожане высказывают мнения о том, что Речной вокзал надо сохранить, но все уже понимают, что его не сохранить в прежнем виде. Видимо, придется его как-то разбирать и потом по чертежам восстанавливать. Но это стоит огромных денег. По самым приблизительным оценкам властей, это будет стоить не менее 500 млн рублей, но всем ясно, что сумма будет гораздо больше.

Здание находится в собственности Тверской области. Кто и как его будет восстанавливать, пока неясно, пишет bfm.ru.

Справка

Речной вокзал, главную достопримечательность Твери, построили в 1938 году. В аварийном состоянии он находится с 1990-х годов.