В убийстве вратаря хоккейной сборной СССР подозревают его дочь

В Москве задержана дочь известного советского хоккейного вратаря Виктора Толмачева по обвинению в убийстве отца. Об этом сообщила представитель столичного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова.
Ранее тело Виктора Толмачева обнаружил сотрудник полиции, прибывший на вызов родственников. Члены семьи 78-летнего мужчины сообщили, что уже длительное время не видели его.
По данным следствия, Толмачев скончался от полученных колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве задержана его 55-летняя дочь. Она призналась в убийстве. Мотивы женщины выясняются.
"Не позднее 22 сентября женщина 1962 года рождения в квартире дома на Открытом шоссе нанесла мужчине 1939 года рождения не менее двух ударов ножом в области грудной клетки. Обвиняемой предъявлено обвинение. Она задержана", — цитирует ТАСС Иванову.
Виктор Толмачев является четырехкратным чемпионом СССР по хоккею и предшественником легендарного вратаря Владислава Третьяка в ЦСКА. В 1960-х Толмачев выступал за ЦСКА и сборную СССР, в 1963–1966 годах становился чемпионом страны в составе армейцев, сообщают "Известия".
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