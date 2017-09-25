В убийстве вратаря хоккейной сборной СССР подозревают его дочь

69
Сегодня, 06:30.
Происшествия

В Москве задержана дочь известного советского хоккейного вратаря Виктора Толмачева по обвинению в убийстве отца. Об этом сообщила представитель столичного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Ранее тело Виктора Толмачева обнаружил сотрудник полиции, прибывший на вызов родственников. Члены семьи 78-летнего мужчины сообщили, что уже длительное время не видели его.

По данным следствия, Толмачев скончался от полученных колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве задержана его 55-летняя дочь. Она призналась в убийстве. Мотивы женщины выясняются.

"Не позднее 22 сентября женщина 1962 года рождения в квартире дома на Открытом шоссе нанесла мужчине 1939 года рождения не менее двух ударов ножом в области грудной клетки. Обвиняемой предъявлено обвинение. Она задержана", — цитирует ТАСС Иванову.

Виктор Толмачев является четырехкратным чемпионом СССР по хоккею и предшественником легендарного вратаря Владислава Третьяка в ЦСКА. В 1960-х Толмачев выступал за ЦСКА и сборную СССР, в 1963–1966 годах становился чемпионом страны в составе армейцев, сообщают "Известия".

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров