В убийстве вратаря хоккейной сборной СССР подозревают его дочь

Ранее тело Виктора Толмачева обнаружил сотрудник полиции, прибывший на вызов родственников. Члены семьи 78-летнего мужчины сообщили, что уже длительное время не видели его.

По данным следствия, Толмачев скончался от полученных колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве задержана его 55-летняя дочь. Она призналась в убийстве. Мотивы женщины выясняются.

"Не позднее 22 сентября женщина 1962 года рождения в квартире дома на Открытом шоссе нанесла мужчине 1939 года рождения не менее двух ударов ножом в области грудной клетки. Обвиняемой предъявлено обвинение. Она задержана", — цитирует ТАСС Иванову.

Виктор Толмачев является четырехкратным чемпионом СССР по хоккею и предшественником легендарного вратаря Владислава Третьяка в ЦСКА. В 1960-х Толмачев выступал за ЦСКА и сборную СССР, в 1963–1966 годах становился чемпионом страны в составе армейцев, сообщают "Известия".