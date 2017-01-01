В Украине собираются заблокировать российские соцсети

Свое предложение советник обосновывает тем, что стране нужно защищаться от российской пропаганды. Он утверждает, что обе соцсети "полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами". Шкиряк уверен, что к борьбе со "ВКонтакте" и "Одноклассниками" подключится и министерство образования страны, и преподаватели будут рассказывать школьникам и студентам об опасности этих двух социальных сетей.



В Mail.Ru Group и "Одноклассниках" не стали комментировать ситуацию.

Ранее претензии к российской соцсети "ВКонтакте" высказывали в СБУ, напоминает РБК. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в середине января говорил, что через сообщества в соцсетях некоторые люди из России пытаются спровоцировать массовые беспорядки в Киеве.

Факт

По данным "Одноклассников", ежемесячная аудитория соцсети на Украине составляет 9,5 млн человек, ежедневная — 5,4 млн. По данным аналитического агентства SimilarWeb, на Украину приходится 17,6% от общего трафика "ВКонтакте" (январь 2017 года).