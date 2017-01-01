В Украине собираются заблокировать российские соцсети

"Одноклассники" и "ВКонтакте" в ближайшее время могут перестать работать на территории Украины. С призывом заблокировать российских соцсети выступил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщает "112 Украина".
Свое предложение советник обосновывает тем, что стране нужно защищаться от российской пропаганды. Он утверждает, что обе соцсети "полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами". Шкиряк уверен, что к борьбе со "ВКонтакте" и "Одноклассниками" подключится и министерство образования страны, и преподаватели будут рассказывать школьникам и студентам об опасности этих двух социальных сетей.
В Mail.Ru Group и "Одноклассниках" не стали комментировать ситуацию.
Ранее претензии к российской соцсети "ВКонтакте" высказывали в СБУ, напоминает РБК. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в середине января говорил, что через сообщества в соцсетях некоторые люди из России пытаются спровоцировать массовые беспорядки в Киеве.
Факт
По данным "Одноклассников", ежемесячная аудитория соцсети на Украине составляет 9,5 млн человек, ежедневная — 5,4 млн. По данным аналитического агентства SimilarWeb, на Украину приходится 17,6% от общего трафика "ВКонтакте" (январь 2017 года).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.