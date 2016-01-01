В Уругвае задержаны двое россиян за мошенничество в казино

Инцидент произошел в казино отеля Conrad. В правоохранительные органы поступила жалоба о том, что мужчины пытались обмануть казино при игре в покер.

Один из игроков при помощи скрытой видеокамеры снимал карты в момент их раздачи. Его сообщник, находившийся в гостиничном номере, смотрел запись и передавал необходимую информацию сидящему за столом. Таким образом подельникам удалось выиграть около 20 тысяч долларов.

При обыске у задержанных были конфискованы различные электронные устройства, предназначенные для передачи аудио- и видеоданных, специальные антенны и другие приспособления.

Имена задержанных не называются. Известно только, что это мужчины в возрасте 39 и 46 лет. Один из них является профессиональным игроком, пишет Lenta.ru.