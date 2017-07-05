На Алтае раскрыли кражу профнастила с неохраняемой стройки

В селе Амур Усть-Коксинского района похитили 33 листа профнастила. Бригадир строительной организации сообщил в дежурную часть отделения МВД, что с площадки пропал стройматериал на сумму 50 тысяч рублей.
Полицейские нашли двоих рабочих строительной организации, которые причастны к краже. Те признались в содеянном и при опросе выяснилось, что украденное они продали местному жителю, а вырученные деньги потратили на себя. Совершить кражу злоумышленникам не составило труда, так как территория объекта не охранялась.
В наказание за кражу могут дать до пяти лет лишения свободы. Подозреваемые уже находятся под подпиской о невыезде.
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