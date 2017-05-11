В Великобритании неизвестные "винни-пухи" украли пчел на $2,6 тысячи

Полицейские Южного Йоркшира расследуют редкую для Великобритании кражу.
Из хозяйства на территории графства вывезли 24 тысячи пчел вместе с ульями. Общая стоимость похищенного превышает 2 тысячи фунтов стерлингов, это $2,6 тысячи, сообщает "Интерфакс".
Как отмечают в полиции, это первая кража такого рода в этом году в Великобритании. Владелица пчел Аманда Клейтон отмечает высокий профессионализм преступников. При помощи дымаря они обкурили пчел для усмирения и таким образом смогли уехать без укусов, забрав максимально возможное количество насекомых. Теперь Клейтон намерена установить максимально эффективную охранную систему для защиты от воров и трекеры в улья, чтоб их можно было легко обнаружить, пишет bfm.ru.
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