В Венесуэле поднимут минимальную зарплату на 60%

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении в стране минимальной зарплаты на 60%. Об этом сообщает Latin American Herald Tribune. С первого мая минимальная зарплата в стране составит 65 021 боливар вместо 40 638. Кроме того, будут введены дополнительные выплаты пенсионерам.
"Я принял решение о повышении минимальной заработной платы, пенсий и ставок вознаграждения работников государственного управления, врачей, медсестер и медбратьев, военных, полицейских, пожарных, учителей, преподавателей", — объявил президент.
Это повышение является уже третьим в 2017 году и происходит на фоне высокой инфляции. Сейчас в Венесуэле действуют сразу несколько курсов боливара к доллару. Так, официальный фиксированный курс остается без изменений — 10 боливаров за доллар, а курс в дополнительной системе обмена DICOM — 716 боливаров. Однако это очень далеко от показателей "черного рынка", где курс доллара достигает уже 4,2 тысячи боливаров, сообщает портал Dolar Today. По этому курсу минимальная зарплата равна примерно 47 долларам США со всеми выплатами.
По всей стране уже несколько недель проходят массовые протесты и беспорядки, пишет Lenta.ru. В общей сложности во время столкновений местных жителей с полицией погибли минимум 29 человек. Граждане недовольны экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов, сообщает РИА Новости.
Погромщики уверены, что Мадуро пытается узурпировать власть в стране, и поэтому лидеру оппозиции Энрике Каприлесу запретили избираться на общественные должности в течение 15 лет. Сам президент назвал беспорядки попыткой совершить госпереворот.
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