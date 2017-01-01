В Венеции у РПЦ могут забрать храм

Католическая епархия может забрать храм Усекновения главы Иоанна Предтечи у прихода Московского патриархата в Венеции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Алексия Ястребова.
"К сожалению, многолетние обещания, которые мы слышали от католических властей города, оказались невыполненными, и ни одну церковь в распоряжение прихода так и не передали. Нынешнее же здание требуется в скором времени освободить, потому что оно потребовалось для духовных нужд одной женской конгрегации", — пояснил он.
По словам Ястребова, приход допускает вариант сохранения храма для проведения богослужений при условии дорогостоящей реставрации на приемлемых условиях долгосрочной аренды, однако таких предложений не поступало, хотя "каждый мэр Венеции считал своим долгом пообещать помощь", пишет polit.ru.
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