В Венеции у РПЦ могут забрать храм

"К сожалению, многолетние обещания, которые мы слышали от католических властей города, оказались невыполненными, и ни одну церковь в распоряжение прихода так и не передали. Нынешнее же здание требуется в скором времени освободить, потому что оно потребовалось для духовных нужд одной женской конгрегации", — пояснил он.

По словам Ястребова, приход допускает вариант сохранения храма для проведения богослужений при условии дорогостоящей реставрации на приемлемых условиях долгосрочной аренды, однако таких предложений не поступало, хотя "каждый мэр Венеции считал своим долгом пообещать помощь", пишет polit.ru.

5 февраля произойдет передача РПЦ Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге.