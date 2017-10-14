В Венгрии прошел митинг за отделение Закарпатья от Украины

Она напомнила, что организаторы акции заявляли, что выступают за "самоопределение Закарпатья и за свободу русинских, польских, болгарских, румынских, армянских национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины". Также организаторы мероприятия, как указала Непоп, "выражают протест против варварства путчистов, которые захватили в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев".

"Убеждена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции: "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине". И для полноты картинки — официальный флаг каталонской автономии", — написала Непоп.

Телеканал NewsOne, который вел трансляцию мероприятия, отмечает, что на акции присутствовали около ста человек. По данным телеканала, митинг был организован венгерской партией "Йоббик". От партии на мероприятии присутствовали евродепутат Кристина Морваи, которой был запрещен въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, который был одет в футболку "Крым – это Россия, а Закарпатье — это Венгрия".

Гауди-Надь в комментарии телеканалу отметил, что "все инициативы Украины будут блокироваться Венгрией, так как Венгрия имеет право вето и оно будет применено в отношении Украины", пишет Лента.ру.