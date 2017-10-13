В выходные на Алтай придет бабье лето

14 октября днём в Алтайском крае температура воздуха будет +10...+15 С. Ветер восточный, 3-8 м/с, с усилением днём до 13 м/с. В Барнауле будет +11...+13 С.

В воскресенье, 15 октября, в западных районах края будет небольшой дождь, а температура воздуха составит +14...+19 С. Ветер южный, 3-8 м/с, днём в западных районах порывы до 15 м/с.

В Барнауле в воскресенье без осадков, температура воздуха +14...+16 С.

Вторая волна тепла наступит в среду 18 октября — воздух прогреется до +20 С. С четверга в крае ожидаются дожди и понижение температуры.