В Волгограде из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Днем 16 мая в Волгограде в жилом доме произошел взрыв бытового газа. По последним данным, погибли два человека.
Как сообщает ТАСС, в доме в это время работали газовые службы. Источник агентства сообщил, что взрыв произошел от утечки газа. После взрыва обрушился один подъезд.
По предварительным данным, в результате взрыва ранены погибли два и ранены пять человек. На месте ведутся поисково-спасательные работы.
В Волгограде обрушился подъезд дома из-за взрыва газа https://t.co/7pH75EZhVM pic.twitter.com/fbTXFTC8bX— KP.RU - Волгоград (@kp_vlg) 16 мая 2017 г.
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