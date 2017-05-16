В Волгограде из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

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Сегодня, 18:16.
Происшествия

Днем 16 мая в Волгограде в жилом доме произошел взрыв бытового газа. По последним данным, погибли два человека.

МЧС.
МЧС. Фото: Надежда Будрина.

Как сообщает ТАСС, в доме в это время работали газовые службы. Источник агентства сообщил, что взрыв произошел от утечки газа. После взрыва обрушился один подъезд.

По предварительным данным, в результате взрыва ранены погибли два и ранены пять человек. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

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