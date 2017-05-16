В Волгограде из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Как сообщает ТАСС, в доме в это время работали газовые службы. Источник агентства сообщил, что взрыв произошел от утечки газа. После взрыва обрушился один подъезд.

По предварительным данным, в результате взрыва ранены погибли два и ранены пять человек. На месте ведутся поисково-спасательные работы.