В Волгоградской области двое детей насмерть отравились кашей с ядом от насекомых

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Сегодня, 21:05.
Происшествия

В Волжском Волгоградской области двое детей умерли, предположительно, из-за попавшего в кашу яда против насекомых.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По предварительным данным, 30 апреля в квартире, где проживали погибшие, производилась санитарная обработка от насекомых. На следующий день родители покормили полуторагодовалого мальчика и его четырехмесячную сестру молочной кашей и уложили спать. Днем они обнаружили, что дети мертвы.

Предположительно, яд попал в пищу в процессе приготовления. В ходе осмотра следователи обнаружили на электрической конфорке и деревянной тумбе неустановленное порошкообразное вещество. Также были изъяты ложка, детские бутылочки и иная посуда, на которой имеются следы данного вещества.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Тела детей направлены на судебно-медицинское исследование, пишет Lenta.ru.

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