В воскресенье на Алтае будет до +30, но возможны грозы

В воскресенье, 14 мая, в Алтайском крае сохранится теплая погода, однако возможны дожди и грозы.
По данным Алтайского ЦГМС, в крае днём будет +19…+24, в южных районах +25…+30. Переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза, днём в северных районах местами сильный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с ночью с усилением до 15 м/с, днём местами порывы 13-18 м/с.
В Барнауле днём +20…+22. Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днём 10-15 м/с.
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