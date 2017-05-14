В воскресенье на Алтае будет до +30, но возможны грозы

По данным Алтайского ЦГМС, в крае днём будет +19…+24, в южных районах +25…+30. Переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза, днём в северных районах местами сильный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с ночью с усилением до 15 м/с, днём местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле днём +20…+22. Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днём 10-15 м/с.