В воскресенье на Алтае будет по-осеннему тепло и пасмурно

20 августа, в предпоследнее воскресенье лета, на Алтае будет по-осеннему тепло и хмуро. Днем воздух прогреется максимум до +21. Временами будет идти дождь.

Погода в Алтайском крае В отдельных районах дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем с усилением до 14 м/с.

Температура воздуха днём +16 … +21. Погода в Барнауле Переменная облачность, в начале дня дождь.

Ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха днём +19 … +21.