В воскресенье на Алтае будет по-осеннему тепло и пасмурно

20 августа, в предпоследнее воскресенье лета, на Алтае будет по-осеннему тепло и хмуро. Днем воздух прогреется максимум до +21. Временами будет идти дождь.
Погода в Алтайском крае
- В отдельных районах дождь, гроза.
- Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем с усилением до 14 м/с.
- Температура воздуха днём +16 … +21.
Погода в Барнауле
- Переменная облачность, в начале дня дождь.
- Ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
- Температура воздуха днём +19 … +21.
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