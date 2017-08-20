В воскресенье на Алтае будет по-осеннему тепло и пасмурно

231
Сегодня, 07:58.
Жизнь

20 августа, в предпоследнее воскресенье лета, на Алтае будет по-осеннему тепло и хмуро. Днем воздух прогреется максимум до +21. Временами будет идти дождь.

Природа. Лето.
Природа. Лето. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае

  • В отдельных районах дождь, гроза.
  • Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем с усилением до 14 м/с.
  • Температура воздуха днём +16 … +21.

Погода в Барнауле

  • Переменная облачность, в начале дня дождь.
  • Ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
  • Температура воздуха днём +19 … +21.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров