В воскресенье на Алтае будут дожди и грозы

16 июля в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики прогнозируют дождь и град, местами грозы. При этом воздух прогреется до +26 С.

Погода на 16 июля: В Алтайском крае днём в отдельных районах дождь, гроза, в южных и восточных районах сильный дождь, град;

температура воздуха +21...+26 С;

ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью 2-7 м/с с усилением по югу до 8-13 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. В Барнауле во второй половине дня дождь,гроза, возможен град;

температура воздуха +21...+23;

северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с при грозе усиление до 10-15 м/с. В Республике Алтай днём в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди;

температура воздуха +20...+25 С, местами +13...+18 С.

ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 17 м/с, по высокогорью до 22 м/с.