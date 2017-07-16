В воскресенье на Алтае будут дожди и грозы

16 июля в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики прогнозируют дождь и град, местами грозы. При этом воздух прогреется до +26 С.
Погода на 16 июля:
В Алтайском крае
- днём в отдельных районах дождь, гроза, в южных и восточных районах сильный дождь, град;
- температура воздуха +21...+26 С;
- ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью 2-7 м/с с усилением по югу до 8-13 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.
В Барнауле
- во второй половине дня дождь,гроза, возможен град;
- температура воздуха +21...+23;
- северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с при грозе усиление до 10-15 м/с.
В Республике Алтай
- днём в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди;
- температура воздуха +20...+25 С, местами +13...+18 С.
- ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 17 м/с, по высокогорью до 22 м/с.
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