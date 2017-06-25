В воскресенье на Алтае ожидаются ливни и град

В воскресенье, 25 июня, в Алтайском крае сохранится жара, но ожидаются ливни и град.
Как сообщает Алтайский ЦГМС, в крае днем будет +25+30. На большей части территории дождь, гроза, местами сильный ливневой дождь, град. Втер южный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25 м/с.
В Барнауле днем +26+28. Пройдет дождь, временами сильный ливневой дождь, гроза, местами град. Ветер южный 8-13 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с.
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