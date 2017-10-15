В воскресенье в Алтайском крае будет тепло и ветрено

В Алтайском крае днём будет +12...+17 С, ветер юго-восточный, в западных районах порывы до 10-15 м/с. К концу дня в западных районах ожидается дождь.

В Барнауле синоптики обещают +13...+15 С, ветер юго-восточный, днем 6-11 м/с, без осадков.