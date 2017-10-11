В WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяет следить за пользователями

Через мессенджер WhatsApp можно узнать о режиме дня человека, а также, с кем он общается по ночам. Эту информацию могут использовать злоумышленники или партнеры, которые хотят проследить за человеком.
В WhatsApp можно посмотреть, когда пользователь был в сети в последний раз. То есть любой человек может беспрепятственно получить эту информацию, если у него есть номер абонента и телефон с установленным мессенджером, сообщает издание The Next Web.
Программист Роб Хитон, который уже находил подобные "дыры" в других сервисах, написал специальное расширение для Chrome, которое фиксирует активность абонента. Эта информация позволяет подробно узнать о режиме сна абонента.
Более того, владея этой информацией, можно узнать кто из списка ваших контактов мог общаться друг с другом. Обычно если человек среди ночи пишет сообщение одному из своих контактов, то тот прерывает сон и становится он-лайн, чтобы ответить.
Эту уязвимость могут использовать те, кто шпионит за своими партнерами и подозревает их в неверности.
Кроме того, такую статистику могут массово продавать компаниям для рекламы. Например, фармацевтам, которые могут продвигать лекарства для тех, кто страдает бессонницей, отмечает Лента.ру.
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