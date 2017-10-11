В WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяет следить за пользователями

Сегодня, 11:57.
Потребитель

Через мессенджер WhatsApp можно узнать о режиме дня человека, а также, с кем он общается по ночам. Эту информацию могут использовать злоумышленники или партнеры, которые хотят проследить за человеком.

WhatsApp.
WhatsApp. Фото: архив.

В WhatsApp можно посмотреть, когда пользователь был в сети в последний раз. То есть любой человек может беспрепятственно получить эту информацию, если у него есть номер абонента и телефон с установленным мессенджером, сообщает издание The Next Web.

Программист Роб Хитон, который уже находил подобные "дыры" в других сервисах, написал специальное расширение для Chrome, которое фиксирует активность абонента. Эта информация позволяет подробно узнать о режиме сна абонента.

Более того, владея этой информацией, можно узнать кто из списка ваших контактов мог общаться друг с другом. Обычно если человек среди ночи пишет сообщение одному из своих контактов, то тот прерывает сон и становится он-лайн, чтобы ответить. 

Эту уязвимость могут использовать те, кто шпионит за своими партнерами и подозревает их в неверности.

Кроме того, такую статистику могут массово продавать компаниям для рекламы. Например, фармацевтам, которые могут продвигать лекарства для тех, кто страдает бессонницей, отмечает Лента.ру.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров