В WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяет следить за пользователями

В WhatsApp можно посмотреть, когда пользователь был в сети в последний раз. То есть любой человек может беспрепятственно получить эту информацию, если у него есть номер абонента и телефон с установленным мессенджером, сообщает издание The Next Web.

Программист Роб Хитон, который уже находил подобные "дыры" в других сервисах, написал специальное расширение для Chrome, которое фиксирует активность абонента. Эта информация позволяет подробно узнать о режиме сна абонента.

Более того, владея этой информацией, можно узнать кто из списка ваших контактов мог общаться друг с другом. Обычно если человек среди ночи пишет сообщение одному из своих контактов, то тот прерывает сон и становится он-лайн, чтобы ответить.

Эту уязвимость могут использовать те, кто шпионит за своими партнерами и подозревает их в неверности.

Кроме того, такую статистику могут массово продавать компаниям для рекламы. Например, фармацевтам, которые могут продвигать лекарства для тех, кто страдает бессонницей, отмечает Лента.ру.