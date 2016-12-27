Видео. В Якутии вахтовики раздавили медведя "Уралами". 18+

В интернете появилось видео издевательства вахтовиков над медведем в Якутии, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как водитель одного из "Уралов" несколько раз переезжает медведя грузовиком. При этом на заднем плане слышен голос "Дави, дави его". Медведь пытается подняться, но оказывается зажатым между двумя машинами.
Прокуратура Якутии направила видеоролик в региональное УМВД. Полиция устанавливает район, где убили медведя. Министерство охраны природы по республике Саха начало проверку.
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