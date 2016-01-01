В Якутии возбуждено уголовное дело о расправе над медведем

По факту жестокого обращения вахтовиков с медведем в якутской тундре возбуждено уголовное дело. Поводом для проверки стала резонансная видеозапись, где видно, как медведя давят на двух автомобилях "Урал".
Следователи СК РФ установили, что автомашины "Урал", на которых травили хищника, принадлежат организации, которая осуществляет работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Название компании не озвучивается, однако уже известно, что на видео запечатлены работники, которые осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района Якутии.
Следователь установил местонахождение транспортных средств и уже произвел их осмотр, пишет "Росбалт". Ранее глава Минприроды России Сергей Донской призвал дать "реальный уголовный срок" за убийство медведя в Якутии.
Справка
Происшествие квалифицировали по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц). Данное деяние наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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