В Югре пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие

В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. При столкновении пострадали пятнадцать человек, в том числе четверо детей.
"Интерфакс" пишет, что за медицинской помощью обратились 17 человек, 14 из них увезли в больницу. В департаменте здравоохранения Югры агентству сообщили, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести. Из 11 взрослых — пять пациентов тяжелых, двое в крайней степени тяжести.
По данным спасателей, схода вагонов в результате столкновения не было. Поезд следовал по маршруту Адлер-Нижневартовск.
По предварительным данным, в аварии никто не погиб. Хотя водитель поезда находится в тяжелом состоянии, пишет NV86.ru.
По данным NV86.ru, больше всего пострадал пятый вагон, в нем находились 11 человек. Всего в поезде ехали 261 пассажир.
Авария в ХМАО произошла на переезде между Мегионом и Нижневартовском. Грузовик неожиданно вылетел на железнодорожный переезд, где столкнулся с пассажирским поездом, передает URA.ru.
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