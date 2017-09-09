В Югре пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие

"Интерфакс" пишет, что за медицинской помощью обратились 17 человек, 14 из них увезли в больницу. В департаменте здравоохранения Югры агентству сообщили, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести. Из 11 взрослых — пять пациентов тяжелых, двое в крайней степени тяжести.

По данным спасателей, схода вагонов в результате столкновения не было. Поезд следовал по маршруту Адлер-Нижневартовск.

По предварительным данным, в аварии никто не погиб. Хотя водитель поезда находится в тяжелом состоянии, пишет NV86.ru.

По данным NV86.ru, больше всего пострадал пятый вагон, в нем находились 11 человек. Всего в поезде ехали 261 пассажир.

Авария в ХМАО произошла на переезде между Мегионом и Нижневартовском. Грузовик неожиданно вылетел на железнодорожный переезд, где столкнулся с пассажирским поездом, передает URA.ru.