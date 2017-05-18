В Забайкалье 80 горняков отказались выходить из шахты из-за снижения зарплаты

В Забайкалье около 80 горняков начали забастовку из-за снижения зарплаты. Они отказались выходить из золотодобывающей шахты Вершино-Дарасунского рудника, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Тунгокоченского района Михаила Измайлова.
"Горняки не выходят из шахты со вчерашнего вечера — сначала там осталась дневная смена, а потом и вечерняя. Руководство предприятия ведет с ними переговоры", — рассказал Измайлов. Люди бастуют из-за снижения заработной платы после изменения нормативов. Измайлов добавил, что из Читы в район выехала губернатор Наталья Жданова. Районному прокурору поручено разобраться в ситуации, пишет bfm.ru.
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